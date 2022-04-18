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Набиуллина объяснила денежно-кредитную политику ЦБ

14:08
  • понедельник
  • 18 апреля 2022

Важно исключить неуправляемый рост инфляции

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила в понедельник в ходе выступления в Госдуме, что в нынешних условиях регулятор должен проводить такую денежно-кредитную политику, которая не приведет к неуправляемому росту инфляции.
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"Значит, нужен достаточно короткий период высокой ставки, иначе мы будем все время пытаться догнать инфляцию, повышать, удерживать ставки на высоком уровне", - уточнила спикер (цитата по ТАСС).

По ее словам, для перестройки экономики страны "нет длительного времени".

8 апреля ЦБ снизил ключевую ставку с 20% до 17%. Кроме того, регулятор допустил возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее запланировано на 29 апреля.

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