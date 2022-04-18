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Число атак хакеров на банки России выросло более чем в 20 раз

14:24
  • понедельник
  • 18 апреля 2022

Финансовые организации справляются с вызовами

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе выступления в Госдуме, что число хакерских атак на российские банки возросло более чем в 20 раз в 2022 году.

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"Надо сказать, что в целом финансовые институты выдержали и могли осуществлять бесперебойно все платежные сервисы", - добавила она (цитата по РИА "Новости").

Ранее зампред ЦБ Герман Зубарев отмечал, что количество DDoS-атак на российские финансовые организации после 24 февраля выросло в 22 раза.

До этого китайские эксперты определили, что большинство хакерских атак направлено с территории Соединенных Штатов. Вместе с тем 87% попыток захвата управления компьютерами в Китае имеют целью переадресацию кибератаки на Россию.

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