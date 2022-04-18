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В Подмосковье допросили пенсионера, застрелившего спасателя

15:05
  • понедельник
  • 18 апреля 2022

Инцидент произошёл в воскресенье в Одинцове

Следственный комитет Подмосковья возбудил несколько уголовных дел в отношении пенсионера, который застрелил спасателя в Одинцове. В понедельник были опубликованы кадры с допроса подозреваемого.

Напомним, инцидент произошёл в воскресенье на Рябиновой улице. 80-летнему местному жителю не понравилось, что рядом с его квартирой на пятом этаже работает промышленный альпинист. Пенсионер вынудил мужчину спуститься к нему на балкон. И начал угрожать оружием.

Альпинист сообщил в оперативные службы, что его удерживают. На вызов прибыли сотрудники полиции и Мособлпожспаса. Они начали вскрывать дверь, но не успели - владелец квартиры выстрелил, смертельно ранив спасателя. Уже известно, что подозреваемый состоял на учете у психиатра.

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