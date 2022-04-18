Более 300 человек приняли участие в онлайн-лекции по уходу за орхидеями в "Аптекарском огороде"

Тема садоводство очень востребована

Более 300 человек приняли участие в вебинаре в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород".

Участники онлайн-конференции обсуждали первоцветы и орхидеи. Мероприятие состоялось в рамках партпроекта "Единой России" "Старшее поколение" в Москве.

"Тема садоводства вошла в топ самых востребованных тем у участников проекта, жителей столицы", - сообщили в пресс-службе Московского городского регионального отделения (МГРО) "Единой России".

По словам директора "Аптекарского огорода" Алексея Ретеюма, онлайн-формат – максимально удобный способ связи для обеих сторон. Участники конференции прогулялись по саду, послушали об уходе за цветами и поучаствовали в обратной связи.

"На большинство вопросов, которые задавали в чате, были подробные ответы с демонстрацией на примере тех орхидей, которые есть у нас в "Аптекарском огороде", - сообщил Ретеюм.

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