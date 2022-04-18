США отложили поставки Болгарии оплаченных F-16

Вашингтон опасается "утечки" секретных данных в Россию

Соединенные Штаты на два года затягивают поставку в Болгарию уже оплаченных восьми истребителей F-16, передает портал EURACTIV.

Как сообщил экс-министр обороны республики Велизар Шаламанов, связано это может быть с опасениями американской стороны относительно возможных утечек данных об этих самолетах в Россию.

"Мы испытываем трудности с процедурами защиты секретной информации", - уточнил бывший министр.

При этом его бывший коллега Тодор Тагаев добавил, что Болгария должна выстроить систему защиты секретной информации.

На вооружении входящей в НАТО Болгарии остаются советские истребители МиГ-29. Ранее страна пользовалась услугами российских специалистов для лицензированного обслуживания этих самолетов.

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