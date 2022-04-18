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В Таллине повредили памятник Воину-освободителю

14:40
  • понедельник
  • 18 апреля 2022

Возбуждено уголовное дело

Оперативный директор Пыхъяской префектуры полиции Индрек Ару сообщил, что на военном кладбище в Таллине вандалы повредили памятник Воину-освободителю ("Бронзовый солдат").

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"Орден на груди "Бронзового солдата" поврежден. К настоящему времени мы установили с помощью записей камер, что вандализм произошел поздним вечером 12 апреля", - цитирует Ару РИА "Новости".

Возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении памяти павших.

Как прежде сообщило российское посольство в Эстонии, 11 апреля неизвестные разрисовали в цвета украинского флага памятник советским воинам в городе Отепя.

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Памятник советскому Воину-освободителю "Бронзовый солдат"
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