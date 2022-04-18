Обвиняемая в коррупции судья попыталась скрыться в Грозном, сменив фамилию

Елена Кондрат захотела стать Светланой Хондрат
Обвиняемую во взяточничестве судью Арбитражного суда города Москвы Елену Кондрат задержали в Грозном.
Судья пыталась скрыться в столице Чечни, где подала заявление о смене фамилии и имени на Светлану Хондрат, передает ТАСС. Обвиняемая назвала это фальсификацией и попыткой ввести суд в заблуждение.
"Эти действия обвиняемой были выявлены правоохранительными органами и свидетельствуют о ее попытке скрыться", – заявил представитель Следственного комитета.
В настоящее время женщина арестована решением Верховного суда России. Ее заключили под стражу до 22 мая.
Дело о взяточничестве в отношении Кондрат было возбуждено в ноябре прошлого года по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Судью обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"