Обвиняемая в коррупции судья попыталась скрыться в Грозном, сменив фамилию

Елена Кондрат захотела стать Светланой Хондрат

Обвиняемую во взяточничестве судью Арбитражного суда города Москвы Елену Кондрат задержали в Грозном.

Судья пыталась скрыться в столице Чечни, где подала заявление о смене фамилии и имени на Светлану Хондрат, передает ТАСС. Обвиняемая назвала это фальсификацией и попыткой ввести суд в заблуждение.

"Эти действия обвиняемой были выявлены правоохранительными органами и свидетельствуют о ее попытке скрыться", – заявил представитель Следственного комитета.

В настоящее время женщина арестована решением Верховного суда России. Ее заключили под стражу до 22 мая.

Дело о взяточничестве в отношении Кондрат было возбуждено в ноябре прошлого года по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Судью обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

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