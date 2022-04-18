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Япония и Швейцария договорились усилить антироссийские санкции

15:11
  • понедельник
  • 18 апреля 2022

По мнению Запада, действия Москвы "расшатывают международный порядок"

Президент Швейцарии и премьер-министр Японии Фумио Кисида обсудили ситуацию вокруг Украины, передает канал NHK.
Европа и США загнали себя в угол антироссийскими санкциями

Как выразился японский премьер, действия России "расшатывают международный порядок не только в Европе, но и в Азии". "Мы хотели бы действовать в тесном сотрудничестве со Швейцарией", - уточнил он.

По словам же президента Швейцарии, стороны договорились продолжать и далее придерживаться сильных санкций против России.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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