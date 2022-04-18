Япония и Швейцария договорились усилить антироссийские санкции

По мнению Запада, действия Москвы "расшатывают международный порядок"
Президент Швейцарии и премьер-министр Японии Фумио Кисида обсудили ситуацию вокруг Украины, передает канал NHK.
Как выразился японский премьер, действия России "расшатывают международный порядок не только в Европе, но и в Азии". "Мы хотели бы действовать в тесном сотрудничестве со Швейцарией", - уточнил он.
По словам же президента Швейцарии, стороны договорились продолжать и далее придерживаться сильных санкций против России.
С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"