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Британская полиция блокировала улицы у резиденции премьера Джонсона

15:20
  • понедельник
  • 18 апреля 2022

Сообщается об аресте 29-летнего мужчины

Лондонская полиция блокировала все улицы в центре британской столицы, ведущие к резиденции премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит. Сообщается об аресте в этом районе 29-летнего мужчины.

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Кордоны полиции расположились и вокруг Уайтхолла, где размещаются несколько правительственных учреждений – в частности, министерства финансов, обороны и иностранных дел.

По данным агентства Reuters, в операции задействованы также сотрудники военной полиции и конные патрули. Один подозреваемый задержан. Сообщений о пострадавших не поступало, угрозы жителям Лондона нет, заверили стражи порядка. Детали инцидента не раскрываются.

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