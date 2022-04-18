Пашинян приедет в Россию на встречу с Путиным

Лидеры обсудят Нагорный Карабах
Во вторник пройдут переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает пресс-служба Кремля.
"Планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-армянских отношений стратегического партнёрства и союзничества", - говорится в сообщении.
Уточняется, что также лидеры рассмотрят ход реализации договоренностей по Нагорному Карабаху - в том числе меры по восстановлению экономических и транспортных связей в регионе.
Ранее Путин и Пашинян провели телефонный разговор.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"