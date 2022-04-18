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Пашинян приедет в Россию на встречу с Путиным

15:18
  • понедельник
  • 18 апреля 2022

Лидеры обсудят Нагорный Карабах

Во вторник пройдут переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает пресс-служба Кремля.

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"Планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-армянских отношений стратегического партнёрства и союзничества", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также лидеры рассмотрят ход реализации договоренностей по Нагорному Карабаху - в том числе меры по восстановлению экономических и транспортных связей в регионе.

Ранее Путин и Пашинян провели телефонный разговор.

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