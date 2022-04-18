Путин: Россия выдержала беспрецедентное давление Запада

Ситуация в экономике России стабилизируется, отметил президент

Санкционная политика экономического блицкрига в отношении России провалилась. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

"Расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах, но можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась", - заявил Путин.

Россия выдержала беспрецедентное давление, однако нужно поддержать граждан, помочь справиться с инфляционной волной, сообщил глава государства.

Так, по словам президента, за последние полтора месяца потребительские цены заметно выросли - на 9,4%, а годовом выражении на 8 апреля инфляция составила 17,5%.

Ситуация в экономике России стабилизируется, отметил Путин. Курс рубля возвращается к уровням начала года, товарные запасы в торговых сетях России восстанавливаются, а спрос пришел в норму.

Путин отметил снижение уровня жизни европейцев как одно из последствий санкций против России, передает ТАСС.

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