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Россия высылает болгарских дипломатов

15:38
  • понедельник
  • 18 апреля 2022

Это ответная мера на действия Софии

Министерство иностранных дел России сообщило в понедельник о вызове в ведомство посла Болгарии.

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"Ему была вручена нота Министерства об объявлении persona nоn grata (неприемлемыми) сотрудников посольства Болгарии в Москве", - уточняется в сообщении.

Там также говорится, что данная мера является ответом на высылку десятерых дипломатов посольства России в Софии.

Ранее Болгария запретила заход в свои порты российским кораблям. Запрет распространяется в том числе на суда, которые сменили флаг или регистрацию в морском регистре после 24 февраля.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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