Собянин открыл еще три здания городских поликлиник после реконструкции

Программа обновления столичных поликлиник будет полностью выполнена уже в следующем году

Программа реконструкции столичных поликлиник будет полностью выполнена уже в следующем году. Сегодня для пациентов открылось сразу три обновленных медучреждения. Здания полностью перестроили. Фасады обновили, а инженерные коммуникации заменили. Главное - установили современное оборудование. В одной из реконструированных поликлиник в районе Марьино сегодня побывал мэр Москвы Сергей Собянин.

После реконструкции 148-ю детскую поликлинику в столичном районе Мариьно не узнать. Построили новую. Планировали завершить работы к сентябрю, а получилось сдать объект раньше срока. Благодаря появлению кафе для многих маленьких любителей сладкого поход к врачу может теперь стать любимым занятием. На всех этажах - уютные мягкие диваны и игровые зоны.

"Конечно, давно ждали. Потому что ходить туда далеко в ту поликлинику. А тут заходишь - прям прелесть", - оценила Вероника Зызыкина.

Довольны переменам и врачи. Рассказывают об оборудовании, на котором теперь будут работать. На этом аппарате УЗИ можно проводить исследование всех органов.

"У него идеальная картинка. То есть мы настолько четко видим всю паренхиму органов, замечаем малейшие патологические изменения, которые только-только начали назревать в организме", - рассказала Евгения Растовцева, врач ультразвуковой диагностики филиала №3 детской поликлиники 148.

В кабинете ЛОРа проводят все виды манипуляций. В том числе и эндоскопическое обследование.

"Есть оборудование для аудиоскрининга новорожденных. Это очень важно в современном мире - выявлять тугоухость на ранних этапах", - заявила Дана Елоева, врач-оториноларинголог.

Новейшая медицинская техника и у офтальмолога. С ее помощью можно диагностировать заболевания на ранних стадиях и предотвращать осложнения.

"Очень рады, потому что это современное оборудование. Четкость изображения великолепная. То есть можно посмотреть крайнюю периферию сетчатки. Это важно для каждого офтальмолога", - говорит Жанна Иващенко, заведующая офтальмологическим отделением.

В здании заменили все инженерные коммуникации. И теперь здесь снова заработал бассейн. Его адаптировали для маломобильных детей. Вместе с первыми пациентами реконструкцию поликлиники оценил сегодня и мэр Москвы. Сергей Собянин поздравил жителей Марьина с появлением обновленной поликлиники и рассказал о ближайших планах.

"Всего в Москве уже реконструирована 41 поликлиника, и мы двигаемся большими темпами. На следующей неделе, надеюсь, что еще пять поликлиник войдут в строй, будем наращивать темпы таким образом, чтобы в 2023 году в основном всю программу закончить. Поздравляю и врачей, и пациентов с новыми комфортными зданиями, оснащенными современным оборудованием, благоустроенными, комфортными для врачей и пациентов" – сказал Собянин.

Сегодня приняли первых пациентов после реконструкции еще две поликлиники - Детская в Конькове и взрослая - в районе Восточный. С врачами мэр пообщался по видеосвязи.

Екатерина Гоголева, Алексей Комаров, Станислав Ильин, Михаил Жучков, "ТВ Центр".

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