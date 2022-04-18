ВСУ ударили "Точкой-У" по фермерам в Запорожской области

Ракета попала в здание, где хранилась техника

Киевский режим при поддержке Запада готовит на Пасху новые чудовищные провокации с многочисленными жертвами среди мирных граждан Украины. Целями атак, в которых впоследствии планируют обвинить российских военнослужащих, могут стать православные храмы. Об угрозе сегодня предупредили в нашем Минобороны. Москва призвала международные организации отреагировать, чтобы не допустить реализации планов Киева.

Интенсивность работы ВКС России в зоне проведения специальной военной операции чрезвычайно высокая. Самолёты оперативно-тактической авиации за сутки нанесли удары по более чем ста украинским позициям. При помощи "Искандеров" уничтожены четыре склада боеприпасов в районе населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи уничтожены 16 украинских военных объектов, в том числе пять командных пунктов противника, хранилище топлива, три склада боеприпасов, а также личный состав и военная техника, сосредоточенные в районах населенных пунктов Барвенково, Гуляй Поле, Камышеваха, Зеленое Поле, Великомихайловка и Николав", - сказал представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В российском Минобороны сообщили, что располагают данными о гибели 23 367 человек с украинской стороны. Это зафиксированные потери - личности погибших установлены. И без учёта раненых, дезертировавших и пропавших без вести.

Очередное военное преступление совершили украинские ракетчики в Запорожской области, в населённом пункте Токмак. Неизвестно, куда целились, но ракета "Точка-У" попала по местному сельхозпредприятию. Ракетный удар был нанесён ночью. Разрушено здание, где хранилась техника для посевной. Оно ещё советской постройки. Десять лет назад фермеры его отремонтировали, вложив немало личных средств. Теперь здание восстановление не подлежит, потому что разрушены все несущие конструкции.

В Мариуполе начали работать коммунальные службы. Одна из первоочередных задач – расчистить дороги, разобрать завалы домов, которые, отступая, сжигали боевики "Азова".

Националистические группировки, заблокированные на территории завода "Азовсталь", категорически отказываются сложить оружие. Из перехваченных радиопереговоров стало понятно, что боевики прекращать сопротивление категорически отказываются. Более того, под страхом расстрела запретили сдаваться другим украинским подразделениям, которые сейчас также находятся на территории металлургического комбината. Группа украинских националистов сегодня предприняла попытку вырваться с территории "Азовстали" и прорваться в город.

Опубликованы видеокадры, снятые с воздуха, как подразделение из порядка четырёхсот человек на бронетехнике и автомобилях, пыталось перебраться из мариупольского порта на территорию "Азовстали". При помощи беспилотника проводилась коррекция артиллеристского и ракетного ударов. Ещё ни одна попытка прорыва не закончилась удачно. Все бандгруппы уничтожаются.

Как стало известно из допросов боевиков, которых удалось захватить, под территорией завода есть как минимум шесть подземных этажей с общей глубиной залегания порядка тридцати метров – очень серьёзное убежище, удары по которому наносит артиллерия и авиация.

Российские военнослужащие и бойцы армии ДНР отлично понимают все цели и задачи специальной военной операции. В Мариуполе - это полностью освободить город от националистических бандформирований.

Дмитрий Гусев. Владимир Черных и Роман Борискин. "ТВ Центр". Донецкая народная республика.

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