Опрос показал нежелание британцев платить за санкции против России

Похожая картина и в Германии, где уже больше половины немцев не одобряют работу Олафа Шольца на посту канцлера

Двое британских наёмников, которые сдались в плен в Мариуполе, выступили с обращением к премьер-министру Соединённого Королевства. Они просят Бориса Джонсона повлиять на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот обменял их на политика Виктора Медведчука. Британские власти пока никак не отреагировали на призыв о помощи от двух подданных Её Величества. Точно так же на Даунинг-стрит предпочитают не замечать растущее недовольство в обществе. Качество жизни британцев стремительно снижается из-за антироссийских санкций. Похожая ситуация - и в других странах, которые объявили Москве экономическую войну.

Кадры интервью с двумя британскими наемниками. Эйден Эслин и Шон Пиннер воевали на стороне ВСУ в Мариуполе. Они попали в плен и теперь рассчитывают, что правительство Великобритании им поможет, обменяв на главу политсовета "Оппозиционной платформы - За Жизнь" Виктора Медведчука, арестованного СБУ. С такой просьбой к Борису Джонсону уже обратилась супруга украинского политика.

"Господин Борис Джонсон. Меня зовут Шон Пиннер. Со мной обращаются хорошо. Я понимаю, в каком положении нахожусь. Все, что могу сказать - нас кормят и дают воду. Я прошу вас от своего имени и от имени Эйдена Эслина посодействовать обмену нас на Медведчука", - сказал Шон Пиннер, британский наемник.

"Если Борис Джонсон действительно заботится, как он говорит, о британских подданных, то он поможет оказать давление на Зеленского, чтобы тот поступил правильно и вернул Виктора его семье, а нас - нашим семьям", - уверен Эйден Эслин, британский наемник.

Эту историю британские СМИ вряд ли смогут не заметить. Как и конкуренты премьер-министра Великобритании, которому придется реагировать на ситуацию и вызволять собственных граждан из плена. Джонсону это, конечно, вполне по силам, учитывая насколько несамостоятелен режим в Киеве. Но для Зеленского при таком раскладе это, разумеется, будет пощечина. Впрочем, не первая и далеко не последняя для украинского президента, который накануне выпустил новое обращение к народу (см. видео репортажа). То ли Зеленский был пьян, то ли что-то другое спутало речь и сознание гаранта. Однако к состоянию украинского президента у многих возникли обоснованные вопросы. Оттого эту запись спешно удалили. Но интернет все помнит. Сейчас там также активно распространяют заявление Владимира Зеленского о том, что Украина готова воевать с Россией хоть десять лет. Впрочем, такое желание украинских властей, говорит экс-депутат Верховной рады Илья Кива, вполне понятно.

"Зеленскому сегодня очень выгодно затягивать время и конфликт, так как со всего мира идет финансовая помощь — сотни миллионов долларов, которые попадают на счета специальных фондов, контролируемых офисом президента, и там плодотворно разворовываются", - сказал Илья Кива, бывший депутат Верховной рады Украины.

Речь пока идёт о десятках миллионов долларов и евро. Однако на Банковой рассчитывают эти суммы кратно увеличить, уже вполне открыто требуя от стран "Большой семерки" - США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Японии - взять Украину на полное обеспечение. И ежемесячно переводить в бюджет страны 7 миллиардов долларов.

"Президент четко сказал, что речь идет примерно о 7 миллиардах долларов в месяц. Это тот дефицит, который у нас есть сейчас. Этот дефицит надо финансировать. Почему президент оперирует такой цифрой — если посмотреть, то этого хватит на полгода, примерно около 50 миллиардов долларов нам необходимо, чтобы забыть об этой проблеме на длительный период времени", - указал Олег Устенко, советник президента Украины.

Тут, правда, есть нюансы. Подобную щедрость в отношении Украины западным политикам придется объяснить собственным гражданам. А это сделать все труднее, учитывая убытки национальных экономик из-за антироссийских санкций. В той же Британии, сообщает The Daily Telegraph, последние опросы показывают, что число тех, кто поддерживает санкционную политику правительства, существенно снизилось.

"Опрос показал, что доля британцев, которые согласились бы на повышение цен на топливо вследствие западных санкций против России, упала за месяц на 14 процентных пунктов — с 50% в марте до 36% на этой неделе. На данный момент всего треть респондентов готовы тратить больше на продукты питания, если это поможет Украине, а треть признаются, что не хотят идти на такие жертвы", - пишет Telegraph.

Похожая картина и в Германии, где уже больше половины немцев не одобряют работу Шольца на посту канцлера. Но то ли еще будет, учитывая, что Deutsche Bank прогнозирует сильную рецессию экономики Германии из-за украинского кризиса. При этом на Берлин продолжают давить, заставляя отказаться от поставок энергоносителей из России, что для ФРГ равноценно самоубийству. Как и для соседней Австрии.

"Потребуется время, потому что мы на 80% зависим от российского газа. Мы пробуем делать все, чтобы добиться независимости, но ни сегодня, ни завтра это невозможно. Может быть, через несколько лет мы будем независимы от российского газа. Ситуация та же, что и с Германией, наша промышленность и домохозяйства нуждаются в газе", - заявил Карл Нехаммер, федеральный канцлер Австрии.

Однако на этом фоне Евросоюз продолжает накачивать Украину оружием, лицемерно прикрываясь заявлениями о том, что Европа хочет мира. На это в интервью указывает и бывший президент Чехии Вацлав Клаус, подчеркивая, что показательной любовью к Украине Запад таким образом маскирует ненависть к России. Так же Клаус рассуждает на тему возможных переговоров, которые должны вестись отнюдь не с Киевом: "Не является ли это, скорее, конфликтом между Западом и Россией, в котором Украина выступает несчастным, но подходящим объектом? Убежден, что за стол переговоров должны как можно скорее сесть Запад и Россия. Не отважусь предложить им формат, но в нем должны быть США, также к переговорам следует привлечь Евросоюз и Китай".

Пока, впрочем, о таких переговорах речи не идет. И Запад продолжает делать ставку на войну с Россией до последнего украинца, что Зеленского, судя по всему, вполне устраивает.

Александр Панюшкин, Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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