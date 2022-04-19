Гороскоп на сегодня, 19 апреля, для всех знаков зодиака

Овны и раки заслужили отдых, весам лучше настроиться на спокойный темп

Овны

Солнце в последнем градусе вашего знака, а значит, вы можете испытывать апатию или усталость. Позади месяц дней рождения и бурных событий – отдыхайте, вы заслужили эту возможность!

Тельцы

Напряжение, которое возникло в выходные, продолжается, но ситуация уже близка к развязке. Не бойтесь пробовать что-то совершенно новое, особенно в учебе и работе. Результат удивит даже вас.

Близнецы

У вас могут срываться деловые встречи и старые договоренности, которые теперь не актуальны. Что бы ни происходило, помните о том, что мир тесен, не надо портить отношения!

Раки

Сделайте заботу о здоровье особым пунктом – берегите силы и старайтесь поменьше быть на ногах. Также сохраняйте спокойствие на работе, где сегодня будет жарко!

Львы

Найдите время и уделите внимание детям и родителям, бабушкам и дедушкам. Это важно не только для них, но и для вас: с ними вы отдыхаете душой и морально восстанавливаетесь.

Девы

Увы, сегодня у вас могут испортиться отношения с членами семьи, так как все немного на взводе. По возможности смотрите на это сквозь пальцы: копить обиды неблагоразумно.

Весы

Осторожно: суета и бестолковая активность могут закончиться травмой или растяжением мышц. Уберите из плана на день все неважные дела и настройтесь на спокойный темп.

Скорпионы

Родителям сегодня придется раскошелиться на незапланированные покупки для своих детей. Все остальные могут столкнуться с подорожанием платных подписок, абонементов.

Стрельцы

Луна в вашем знаке обменивается выпадами с Марсом, который расположился в Рыбах. Не затевайте сегодня выяснения отношений в семье и не покупайте товары для дома.

Козероги

Будьте осторожны в путешествиях, так как сегодня возможны неожиданные заторы, поломки, аварии. По возможности откажитесь от езды по городу, так вы сэкономите и время, и нервы.

Водолеи

Звезды советуют вам сегодня покупать только продукты и самые необходимые товары. Риск эмоциональных покупок или приобретения некачественных вещей очень велик.

Рыбы

Марс в вашем знаке в некомфортном положении, а значит, ваши воля и активность сегодня ограничены. Не пытайтесь превозмочь себя, сделайте паузу и просто переждите.

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