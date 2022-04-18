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Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях российским пограничникам

15:50
  • понедельник
  • 18 апреля 2022

Семьям погибших во время спецоперации выплатят 5 миллионов рублей

Военнослужащие пограничных органов ФСБ и члены их семей получат дополнительные социальные гарантии. В частности, семьям погибших во время спецоперации на Украине пограничников выплатят пять миллионов рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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"Установить, что… в случае гибели (смерти) военнослужащих пограничных органов федеральной службы безопасности, непосредственно выполнявших задачи по охране государственной границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции… членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей в равных долях", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что мера действует и в случае смерти военнослужащих, наступившей вследствие ранения, травмы или контузии до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы. А пограничникам, получившим увечье, наначат единовременную выплату в размере трех миллионов рублей.

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