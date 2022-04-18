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"Великая держава": Марин Ле Пен высказалась о России

15:56
  • понедельник
  • 18 апреля 2022

Кандидат в президенты Франции хочет сближения России и Европы

Кандидат в президенты Франции от "Национального объединения" Марин Ле Пен в эфире радиостанции France Bleu назвала Россию великой державой.

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"Сближение России с Европой - это важное условие обеспечение безопасности нашего континента и нашей страны", - добавила политик.

Она также обратила внимание на то, что Крым воссоединился с Россией в соответствии с итогами референдума, прошедшего в марте 2014 года.

По словам Ле Пен, она бы не хотела, чтобы Россия "окончательно вступила в союз с Китаем".

Ле Пен будет участвовать во втором туре выборов главы государства вместе с Эмманюэлем Макроном 24 апреля.

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