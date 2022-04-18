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Ракова назвала уровень безработицы в Москве

16:00
  • понедельник
  • 18 апреля 2022

Число обращений в службу занятости не меняется, отметила заммэра

Уровень безработицы в Москве составил менее половины процента. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. По ее словам, число обращений в службу занятости не меняется.

"В среднем это не более тысячи человек в день. В банке центра занятости зарегистрировано около 325 тысяч вакансий. На одного безработного приходится более девяти предложений о трудоустройстве", - сказала она (цитата по АГН "Москва").

Отмечается, что потенциальные работодатели, заявившие большое количество вакансий, могут открывать собственные рекрутинговые центры непосредственно на площадках службы занятости.

Ранее правительство Москвы утвердило программу организации временных и общественных работ, профессионального обучения и дополнительного образования для сотрудников городских предприятий, находящихся под риском увольнения.

По данным мэрии, уровень зарегистрированной безработицы в Москве на 18 апреля составил 0,48%, или 35 тысяч человек.

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