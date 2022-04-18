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Лечащий врач Лукашенко задержан за взятки

16:16
  • понедельник
  • 18 апреля 2022

Об этом сообщил сам президент Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о деле о коррупции в медицине в стране.

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"Печально, что туда попал и лечащий "врач президента", который не единожды и президента обследовал. Я огорчен этим фактом, но закон есть закон - он един для всех", - сказал глава государства (цитата по РИА "Новости").

Ранее стало известно, что в рамках данного дела в Белоруссии были задержаны свыше 30 должностных лиц, всего более 60 фигурантов.

"Идите в следственный изолятор и с ними разбирайтесь сами. Какое вы тут будете предложение вносить, мы посмотрим", - обратился Лукашенко к министру здравоохранения Белоруссии Дмитрию Пиневичу.

Ранее Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин "мгновенно в мире прекратил все коронавирусы, все выздоровели".

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