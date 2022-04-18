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Путин рассказал Аббасу о спецоперации по защите Донбасса

16:35
  • понедельник
  • 18 апреля 2022

Лидеры России и Палестины также обсудили проблематику ближневосточного урегулирования

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Палестины Махмудом Аббасом. По данным пресс-службы Кремля, контакт состоялся по инициативе палестинской стороны.

Путин проинформировал собеседника о спецоперации по защите Донбасса и о переговорах между российскими и украинскими представителями.

Лидеры России и Палестины также обсудили проблематику ближневосточного урегулирования в контексте эскалации напряженности на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме.

"Выражена надежда, что это не перерастёт в масштабное палестино-израильское противостояние. Подчёркнута важность перезапуска прямого диалога Палестины с Израилем, в частности, под эгидой "квартета" международных посредников", - говорится в сообщении на сайте президента России.

Президент России поздравил Аббаса и весь палестинский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан.

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