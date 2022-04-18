Молдавия отказалась оказывать Украине военную помощь

Ранее СМИ писали, что Киев запросил у Кишинева МиГ-29

Кишинев не может оказывать Киеву военную помощь, заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица на пресс-конференции в понедельник.

"Молдавия поддерживает Украину и ее граждан другим путем - принимая беженцев, предоставляя гуманитарную помощь, соблюдая все международные санкции в области банковско-финансового сектора", - объяснила она (цитата по "Интерфаксу").

Ранее СМИ писали, что Киев запросил у Кишинева МиГ-29, но получил отказ. В распоряжении министерства обороны Молдавии есть шесть таких истребителей.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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