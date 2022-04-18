В московской квартире нашли три тела

Предварительно, убита семья бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева

В Москве возбудили уголовное дело после того, как в квартире на западе столицы нашли тела трех человек. Об этом сообщили в Следственном комитете. На место происшествия выехал руководитель ГСУ СКР по Москве Андрей Стрижов и его заместитель Сергей Ярош.

Как пишет Telegram-канал Baza, убитой найдена семья бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева. Их тела нашла родственница семьи.

Предварительно, бизнесмен сначала выстрелил в своих жену и 13-летнюю дочь, после чего покончил с собой. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили оружие в руках Аваева.

Версия о том, что именно Аваев застрелил свою семью, официально не подтверждена.

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