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Умер бывший директор СВР Вячеслав Трубников

16:52
  • понедельник
  • 18 апреля 2022

Этот пост он занимал с 1996-го по 2000 год

На 78-м году жизни умер бывший директор Службы внешней разведки России Вячеслав Трубников, передает ТАСС.
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"Руководство и коллектив СВР России выражают искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Ивановича. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - сообщил руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

Вячеслав Трубников родился в Иркутске 25 апреля 1944 года. Окончил МГИМО, поступил на службу во внешнюю разведку, находился в долгосрочных загранкомандировках в Индии и Бангладеше.

Был директором СВР с января 1996 по май 2000 года, затем - первым заместителем министра иностранных дел, специальным представителем президента в странах СНГ, с 2004 по 2009 год - послом России в Индии.

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