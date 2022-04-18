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Первую книгу Пушкина выставят на торги

17:09
  • понедельник
  • 18 апреля 2022

Названа стартовая цена лота

В "Литфонде" 21 апреля выставят на торги первый сборник из трех прижизненных изданий Александра Пушкина. Стартовая цена - 6 миллионов рублей.

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"Главным лотом предстоящих торгов можно считать конволют Александра Сергеевича Пушкина из трех прижизненных изданий: "Руслан и Людмила", "Кавказский пленник" и "Полтава", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Поэма "Руслан и Людмила" представлена на 142 страницах, повесть "Кавказский пленник" - на 53.

Уточняется, что первым владельцем и составителем конволюта был помещик села Суханово Николай Васильевич Ртищев, представитель старейшего российского дворянского рода Ртищевых.

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