Первую книгу Пушкина выставят на торги

Названа стартовая цена лота

В "Литфонде" 21 апреля выставят на торги первый сборник из трех прижизненных изданий Александра Пушкина. Стартовая цена - 6 миллионов рублей.

"Главным лотом предстоящих торгов можно считать конволют Александра Сергеевича Пушкина из трех прижизненных изданий: "Руслан и Людмила", "Кавказский пленник" и "Полтава", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Поэма "Руслан и Людмила" представлена на 142 страницах, повесть "Кавказский пленник" - на 53.

Уточняется, что первым владельцем и составителем конволюта был помещик села Суханово Николай Васильевич Ртищев, представитель старейшего российского дворянского рода Ртищевых.

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