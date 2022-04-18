США проведут глобальный саммит по COVID-19

Он пройдет в онлайн-формате

В Белом доме сообщили о подготовке США и еще рядом стран второго глобального саммита по коронавирусу. Он состоится в онлайн-формате 12 мая.

"Саммит удвоит наши коллективные усилия, чтобы положить конец острой фазе пандемии COVID-19 и подготовиться к дальнейшим угрозам в области здравоохранения", - сказано в сообщении.

Организаторы, в частности, призывают мировых лидеров взять на себя новые обязательства в области распространения вакцинации.

Первый подобный саммит Вашингтон созвал 22 сентября 2021 года.

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