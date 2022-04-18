Рособрнадзор оценил итоги досрочного периода ЕГЭ

Он прошел с 21 марта по 18 апреля

Проведение досрочного периода ЕГЭ с 21 марта по 18 апреля прошло без сбоев, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Кампания ЕГЭ текущего года началась на высоком организационном уровне. Экзамены прошли без сбоев, проблем с наличием бумаги и других расходных материалов также не зафиксировано", - сказал глава ведомства Анзор Музаев.

Для участия в сдаче ЕГЭ в досрочный период зарегистрировались около 14,5 тысячи человек, это в основном выпускники прошлых лет.

Основной период ЕГЭ состоится с 26 мая по 2 июля. Обязательными являются экзамены по русскому и математике.

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