Мурашко: Россия не зависит от импорта тест-систем

Отечественная промышленность активно развивается

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в понедельник в разговоре с журналистами, что за последние два года в стране было зарегистрировано более 400 тест-систем для выявления различных заболеваний, в том числе коронавируса.

"Очень активно развивается отечественная промышленность, и, по сути дела, мы независимы от поступления иностранных тест-систем на территорию России по диагностике COVID-19 и ряда других заболеваний", - подчеркнул глава Минздрава (цитата по ТАСС).

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала президенту России Владимиру Путину об успешной разработке учеными "вирусной триады". Это тест-системы для определения коронавируса, профилактическая вакцина и препарат "Мир" для лечения инфекции.

За минувшие сутки в России госпитализированы 1058 больных COVID-19. Всего за сутки зафиксировано 9434 случая заражения. Выздоровели 14324 человека, скончались 213.

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