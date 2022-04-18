Путин и президент Алжира обсудили палестино-израильский конфликт

Собеседники также затронули ситуацию вокруг Украины

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

"Подтверждён настрой на продолжение двусторонней координации в формате "ОПЕК плюс" и в рамках Форума стран – экспортёров газа в интересах обеспечения стабильности на глобальных рынках энергоносителей", - говорится в сообщении на сайте президента России.

Собеседники также обсудили палестино-израильский конфликт и ситуацию вокруг Украины.

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