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Жертвами наводнения на северо-востоке ЮАР стали 57 детей

18:24
  • понедельник
  • 18 апреля 2022

Наиболее сильно пострадала провинция Квазулу-Наталь

В результате наводнения в провинции Квазулу-Наталь на северо-востоке ЮАР погибли по меньшей мере 57 детей, сообщило радио Eyewitness News.

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"От наводнений пострадали 630 школ, из них 124 серьезно", - уточнил представитель министерства образования страны Элиджа Мланга.

Общее число жертв наводнения достигло 443, 63 человека числятся пропавшими без вести.

Наиболее сильно пострадала провинция Квазулу-Наталь, там полностью разрушены 4 тысячи административных зданий и жилых домов. Во многих районах ЮАР до сих пор нет питьевой воды и электричества. Перестали работать многие магазины и отделения банков.

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