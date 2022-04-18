"Петр Великий" вернулся на базу в Североморск

Это флагман Северного флота

В пресс-службе Северного флота сообщили о возвращении тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" на главную базу флота в город Североморск.

"Флагман Северного флота - тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" завершил выполнение всех поставленных задач в море и прибыл в главную базу флота - город Североморск", - приводит сообщение РИА "Новости".

Экипаж успешно сдал вторую задачу курса боевой подготовки. Отрабатывалось в том числе выполнение практических боевых упражнений, слаживание команды.

Уточняется, что в понедельник экипаж отметил 24-ю годовщину со дня первого подъема военно-морского флага.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"