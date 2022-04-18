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Зеленский передал ЕС анкету на вступление Украины

19:08
  • понедельник
  • 18 апреля 2022

По словам президента, украинский народ "объединен этой целью"

Президент Украины Владимир Зеленский передал главе представительства Евросоюза в Киеве заполненную анкету-опросник, которая необходима для получения статуса кандидата на вступление в ЕС.

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"Народ Украины объединен этой целью - чувствовать себя наравне, частью Европы, частью Европейского союза", - сказал Зеленский.

Он выразил надежду на то, что инициатива Киева получит поддержку.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида.

Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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