Зеленский передал ЕС анкету на вступление Украины

По словам президента, украинский народ "объединен этой целью"
Президент Украины Владимир Зеленский передал главе представительства Евросоюза в Киеве заполненную анкету-опросник, которая необходима для получения статуса кандидата на вступление в ЕС.
"Народ Украины объединен этой целью - чувствовать себя наравне, частью Европы, частью Европейского союза", - сказал Зеленский.
Он выразил надежду на то, что инициатива Киева получит поддержку.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида.
Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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