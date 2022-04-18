ООН предложила России и Украине провести встречу

Организация вновь открыла офис в Киеве

Как сообщили в понедельник в ООН, организация вновь открыла офис в Киеве.

Кроме того, стало известно, что Киев согласился с предложением ООН по созданию гуманитарной контактной группы для координации с Россией.

Уточняется, что ООН предлагает России и Украине провести встречу для обсуждения гуманитарных вопросов, передает ТАСС.

С 24 Россия ведет специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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