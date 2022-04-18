Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики

Прежний показатель был на уровне 4,1%

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс рассказала о новом прогнозе организации по росту мировой экономики.

"Мы снизили наш прогноз роста на 2022 год до 3,2% с прежних 4,1%", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

В числе факторов Мэлпасс назвал в том числе ситуацию вокруг Украины, рост цен на энергоносители, коронавирусные локдауны в Китае, высокую вероятность повышения процентных ставок.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин заявил, что предпринятая Западом санкционная политика экономического блицкрига в отношении страны провалилась. Россия выдержала беспрецедентное давление.

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