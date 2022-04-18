В Омской области детский лагерь спасли от лесного пожара

В 14 субъектах введен особый противопожарный режим

Сразу в 14 регионах нашей страны введён особый противопожарный режим. Наиболее сложная ситуация сейчас наблюдается в Хакасии, Красноярском крае и Кемеровской области. Там огнём повреждены десятки жилых и дачных домов, уничтожены хозяйственные постройки. Есть пострадавшие. Чаще всего причиной ЧП становится пал сухой травы.

В 14 субъектах России введён особый противопожарный режим. В зоне риска – Сибирь, Забайкалье, Бурятия, Приморье. В Омской области во время лесного пожара едва не сгорел детский лагерь. Степной пожар в Усть-Абаканском районе Хакасии уничтожил свиноферму. Пожарным удалось отстоять овощную базу. Огонь, который из-за сильного ветра распространился на площадь 700 квадратных метров, вовремя потушили. Сотрудники МЧС призывают дачников соблюдать правила противопожарной безопасности. Рейды по сельским территориям проводятся ежедневно.

Подробности смотрите в репортаже Анастасии Мартыновой.

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