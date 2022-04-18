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Эстафета "Свет наших сердец" охватит более 30 городов

22:30
  • понедельник
  • 18 апреля 2022

Мероприятие завершится 5 мая в Самаре

Музыкально-патриотический марафон "Za Россию!" в поддержку наших военных проходит в разных регионах страны. К масштабной акции уже присоединились Москва, Тверь, Астрахань, Волгоград, Новосибирск, Барнаул и другие города.

В рамках проекта проходят лекции экспертов Российского общества "Знание", показы социальных роликов и концерты с участием эстрадных артистов. Звучат слова благодарности солдатам и офицерам. От города к городу передается эстафета "Свет наших сердец" - посетители мероприятий держат в руках сердца из зеркал, которые отражают сияние софитов. Марафон охватит более 30 городов и завершится 5 мая в Самаре.

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Музыкально-патриотический марафон "Za Россию!"
Музыкально-патриотический марафон "Za Россию!"
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