Авиация России уничтожила завод по ремонту головных частей ракет "Точка-У"

Он был расположен в Днепропетровске

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга вечером в понедельник, что ВКС нанесли удар по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск в районе Львова.

Уточняется, что за день оперативно-тактической авиацией ВКС России нанесены удары по 84 военным объектам Украины. Авиация уничтожила завод по ремонту головных частей ракет "Точка-У" в Днепропетровске.

Ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по 331 военному объекту ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида.

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