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Режим ЧС отменили в пострадавшем от атаки ВСУ районе Брянской области

20:27
  • понедельник
  • 18 апреля 2022

В результате обстрела пострадали восемь человек

Режим ЧС, введенный в Климовском районе Брянской области после обстрела со стороны украинских военных, отменен с сегодняшнего дня. Местные власти сообщили об этом в VK.

14 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что режим ЧС введен в Климовском районе после обстрела поселка. В результате атаки ВСУ пострадали восемь человек, в том числе ребенок.

По версии Следственного комитета России, два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство России, произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово. Повреждены около 100 домов, два дома сгорели полностью.

С начала спецоперации украинские боевики не раз устраивали диверсии в приграничных областях России. Как заявили в Минобороны, если такие попытки будут продолжаться, армия будет вынуждена нанести удары по Киеву.

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