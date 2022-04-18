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В Москве в связи с подготовкой к параду перекроют участки улиц

20:52
  • понедельник
  • 18 апреля 2022

Будет перемещаться техника

В связи с перемещением техники при подготовке к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве перекроют движение на ряде участков улиц, сообщили в департаменте транспорта столицы.

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"В ночь с 20 на 21 апреля и с 21 на 22 апреля перекроют движение на ряде участков в связи с перемещением техники", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 25 апреля с 21:00 будут перекрыты участки улиц Тверская, первая Тверская-Ямская, Моховая, Охотный ряд, Большая Никитская и съезд на Тверскую улицу (со стороны станции метро "Маяковская").

Ранее в Кремле рассказали о праздновании 9 мая в этом году. "Мы будем праздновать его так, как мы делаем это всегда, это самый святой праздник у нас. В нашей стране он был и останется святым праздником для всех россиян", - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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