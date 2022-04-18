Байден провел в Белом доме пасхальное катание яиц

Впервые за время своего президентства

Президент Соединенных Штатов Джо Байден впервые за время пребывания на этой должности провел пасхальное катание яиц для детей.

"В этом году мы наконец-то снова собрались вместе, и это нечто особенное. Видеть здесь детей и все семьи, которые пришли сегодня, многое значит", - приводит слова главы государства издание The Hill.

Организаторы разбили несколько интерактивных зон на Южной лужайке Белого дома. Там можно было при помощи специальных клюшек катать яйца, играть в баскетбол и футбол, читать книги. Посетили мероприятие около 30 тысяч детей и их сопровождающих.

В предыдущие два года событие не проводилось из-за пандемии COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"