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Байден провел в Белом доме пасхальное катание яиц

21:12
  • понедельник
  • 18 апреля 2022

Впервые за время своего президентства

Президент Соединенных Штатов Джо Байден впервые за время пребывания на этой должности провел пасхальное катание яиц для детей.

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"В этом году мы наконец-то снова собрались вместе, и это нечто особенное. Видеть здесь детей и все семьи, которые пришли сегодня, многое значит", - приводит слова главы государства издание The Hill.

Организаторы разбили несколько интерактивных зон на Южной лужайке Белого дома. Там можно было при помощи специальных клюшек катать яйца, играть в баскетбол и футбол, читать книги. Посетили мероприятие около 30 тысяч детей и их сопровождающих.

В предыдущие два года событие не проводилось из-за пандемии COVID-19.

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