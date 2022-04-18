В Минобороны России рассказали о ходе спецоперации на Украине

ВС России уничтожили логистический центр с западным оружием под Львовом

Киевский режим при поддержке Запада готовит на Пасху новые чудовищные провокации с многочисленными жертвами среди мирных граждан Украины. Целями атак, в которых впоследствии намерены обвинить российских военнослужащих, могут стать православные храмы. Об угрозе сегодня предупредили в нашем Минобороны. Москва призвала международные организации отреагировать, чтобы не допустить реализации планов Киева. В Донбассе главным очагом напряжения остаётся Мариуполь. Город почти полностью освобождён, но заблокированные на предприятии "Азовсталь" националисты и бойцы ВСУ отказываются сложить оружие.

Жители Львова утверждают, что это кадры сегодняшнего ракетного удара. В российском Министерстве обороны подтвердили: уничтожен 124-й центр тылового обеспечения. В частности, склады, куда на протяжении последних шести дней поступали предоставленные США и рядом европейских стран техника и вооружение.

"Уничтожен днепропетровский завод по ремонту головных элементов тактических ракет "Точка-У". В районе населенного пункта Зеленое Поле - командный пункт батальона территориальной обороны. В районе населенного пункта Ясная Поляна – два склада боеприпасов и хранилище топлива", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Боевые вертолёты Ка-52 благодаря электронному оборудованию могут работать круглосуточно, нанося ракетные удары, находясь в нескольких километрах от цели.

Специально оборудованной площадки для взлёта и посадки вертолетам не требуется. Воздушное пространство прикрывают зенитно-ракетные комплексы "Панцирь".

Российское Министерство обороны впервые опубликовало данные о потерях украинской стороны. Так, на 29 марта они составили 23 367 человек. Все списки находятся в открытом доступе. Они на украинском языке. Указана дата смерти и причина. Стоит отметить, что речь идёт только о военнослужащих части 3057, в состав которой входит и группировка "Азов". Поэтому очевидно, что цифры не окончательные. Также не учитываются раненые, дезертиры, пропавшие без вести и пленные. Очередное военное преступление совершили украинские ракетчики в Запорожской области, в населённом пункте Токмак. Неизвестно, куда целились, но ракета "Точка-У" попала по местному сельхозпредприятию.

Ракетный удар был нанесён ночью. Разрушено здание, где хранилась техника для посевной. Оно ещё советской постройки. Десять лет назад фермеры его отремонтировали, вложив немало личных средств. Теперь здание восстановлению не подлежит, потому что разрушены все несущие конструкции.

В Мариуполе начали работу коммунальные службы. Одна из первоочередных задач – расчистить дороги, разобрать завалы домов, которые отступая, сжигали боевики "Азова".

Представители националистических группировок сейчас активно распространяют видеоролик с девочкой, которая якобы прячется в бункере под заводом "Азовсталь". Сообщается, что зовут её Алиса. Ей четыре года. Если это правда, то получается, что родная мать - медик в "Азове" - готова пожертвовать жизнью дочери, лишь бы не сдаваться. По легенде, мама Алисы, как и другие боевики, отказалась сложить оружие.

На заводе "Азовсталь" находится группа украинских националистов, которая сегодня предприняла попытку вырваться с территории "Азовстали" и прорваться в город.

Опубликованы видеокадры, снятые с воздуха, как подразделение из порядка четырёхсот человек на бронетехнике и автомобилях, пыталось перебраться из мариупольского порта на территорию "Азовстали". При помощи беспилотника проводилась коррекция артиллерийского и ракетного ударов. Ещё ни одна попытка прорыва не закончилась удачно. Все бандгруппы уничтожаются.

Как стало известно из допросов боевиков, которых удалось захватить, под территорией завода есть как минимум шесть подземных этажей с общей глубиной залегания порядка тридцати метров – очень серьёзное убежище, удары по которому наносит артиллерия и авиация.

Дмитрий Гусев. Владимир Черных и Роман Борискин. "ТВ Центр". Донецкая народная республика.

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