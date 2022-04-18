Украина блокирует в морских портах 76 иностранных судов

Боевики держат в заложниках 6208 иностранных граждан из девяти стран

Как сообщили в понедельник вечером в российском Министерстве обороны, украинские боевики держат в заложниках 6208 иностранных граждан из девяти стран.

Со 2 марта Россия доставила на Украину свыше 12,9 тысячи тонн гуманитарной помощи. За минувшие сутки из опасных районов Украины, а также ЛНР и ДНР было эвакуировано в Россию 12066 человек.

В ведомстве добавили, что 18 апреля на Украине были открыты гуманитарные коридоры на семи направлениях. Киевские власти блокируют в морских портах 76 иностранных судов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"