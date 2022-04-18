Роналду сообщил о смерти своего новорожденного сына

Ранее футболист рассказал, что ждет рождения близнецов

Футболист английского клуба "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил в соцсетях о смерти своего новорожденного сына.

В октябре стало известно, что нападающий и его девушка Джорджина Родригес ждут рождения близнецов - мальчика и девочки.

"С глубочайшей грустью мы сообщаем о том, что наш малыш умер. Только рождение нашей девочки дает нам силы пережить этот момент благодаря толике надежды и радости", - написал игрок.

Он добавил, что они вместе с Родригес просят о конфиденциальности в это трудное время.

Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" летом 2021 года. Соглашение действует до конца сезона 2022/23. Ранее нападающий выступал за мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

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