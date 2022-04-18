Российские военные эвакуировали более 12 тыс. человек из опасных районов Украины

Минобороны открывает гуманитарные коридоры ежедневно

Российские военные продолжают эвакуировать мирных жителей и иностранных граждан из опасных районов Украины.

Как сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев, ежедневно с 10:00 (мск) российская сторона открывает гуманитарные коридоры на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону России.

"Несмотря на препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 12 066 человек, из них – 1 715 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 863 676 человек, из которых 158 172 ребенка", - сообщил Мизинцев.

По данным Минобороны России, украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6 208 иностранных граждан из девяти государств. Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств.

"Киевские власти, по-прежнему, продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора", - заявил Мизинцев.

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