Он начал выдвигать требования немецкому правительству

Германия попала под подозрение. В тесных связях с Россией. Выговор получил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, а вместе с ним и вся правящая элита Германии. От кого? От украинского посла Мельника. Неуёмный дипломат давно дает советы и выдвигает прямые требования немецкому правительству.

После того, как Зеленский отказался принимать Штайнмайера в Киеве, украинский посол его и разоблачил. Оказывается, Штайнмайер "на протяжении десятилетий" создавал "паутину контактов" с Россией, и ту же политику продолжает нынешнее правительство Германии.

От такой наглости немцы оторопели, и вы думаете, безумному Мельнику указали на дверь и проводили на родину бодрящим пинком? Как бы не так! Бывший глава германского МИД Зигмар Габриэль вступил в полемику с украинским послом, опубликовав в журнале "Шпигель" статью:

"Министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер вместе с тогдашним канцлером Ангелой Меркель сделали для поддержки Украины больше, чем кто-либо другой в Европе".

Послу Мельнику порекомендовали не распространять теории заговора и откровенно ложную информацию. Думаете, он что-то понял? Как бы не так! В соцсети Мельник ответил Габриэлю фразой – "Позор тебе!" Именно так, на "ты".

Распоясавшегося лакея как минимум выгоняют из приличного дома. Но Мельник ведет себя как хозяин. Это он указывал Германии, сколько оружия требуется украинской армии. Приказывал немецкому правительству срочно отказаться от "Северного потока-2". Сейчас Украина не просит - требует от Европы оружия, денег и немедленного отказа от российских энергоносителей.

Вот что интересно. Даже сейчас, несмотря на громкие крики украинских политиков, российский газ идет в Европу через территорию Украины бесперебойно. И деньги за транзит топлива мы платить не перестали. Недемократичный российский газ каждый месяц приносит неплохие деньгу украинскому бюджету. Ребята в Киеве тоже в сговоре с Россией, как Штайнмайер?

В Берлине испытывает понятное раздражение от хамских выходок украинских дипломатов. Не пора ли указать на дверь тем, у кого в действительности всё не так, как на самом деле?

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