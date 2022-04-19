"Затягивание конфликта": стратегии Байдена на Украине нашли объяснение

Это связано с внутренней политикой в США

Каких целей пытаются достичь страны Запада, подогревая конфликт на Украине? Можно ли определить, например, по высказываниям Джозефа Байдена, в чём состоит стратегия Вашингтона в этом вопросе? И есть ли у европейских лидеров своя, отличная от американской, позиция по Украине?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

"Как таковой стратегии у США, по всей видимости, нет. Если только не считать, что вся стратегия может быть сведена к тактическим шагам, смысл которых сводится к одному: затянуть этот конфликт и сделать все возможное, чтобы он продолжался и дальше. Эта тактика США вызвана также внутриполитическими причинами", - рассказал он.

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