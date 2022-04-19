Паводок угрожает трем сибирским городам

Под угрозой Новосибирск, Бердск и Иркутск

Сразу трём крупным сибирским городам угрожает паводок. Из-за таяния снега и высокого уровня грунтовых вод возможны серьёзные подтопления в низинных местах Новосибирска, Бердска и Иркутска. Между тем, в регионы центральной России уже пришла большая вода.

По данным МЧС, около 30 населённых пунктов отрезаны от районных центров. В некоторых спасателям даже пришлось организовать лодочные переправы. В Брянской области вода в семи районах. Из-за разлива Десны подтоплены более 300 дачных участков, пять автомобильных дорог. Местные власти открыли пункт временного размещения на 500 человек.

Пик паводка сейчас в Тверской области. Там затопило 134 посёлка. Часть жителей эвакуирована, для остальных организована доставка продуктов и предметов первой необходимости. Спасатели мониторят обстановку с помощью дронов. Бригады пожарных, полицейских и медиков дежурят круглосуточно.



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