В Минобороны назвали имена новых героев спецоперации по защите Донбасса

Они проявили мужество и отвагу

В ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса российские офицеры и солдаты проявляют настоящее мужество и высочайший профессионализм. О новых подвигах наших военнослужащих рассказали сегодня в Минобороны.

Разведгруппа, возглавляемая командиром инженерно-технического батальона, подполковником Александром Лысенко, во время разминирования зданий обнаружила большой отряд националистов и вступила с ними в бой, несмотря на неравные силы. Благодаря грамотно выстроенной системе огня, сопротивление боевиков удалось подавить без потерь с российской стороны и продолжить разминирование. Подполковник Лысенко лично обезвредил двадцать две мины.

Командир расчёта артиллерийского взвода, сержант Денис Каймаков, получив по радиосвязи координаты подразделения противника, оперативно произвёл расчёты для стрельбы и точным ударом ракет уничтожил две БМП, миномётные позиции националистов и до 15 боевиков. Благодаря оперативным и профессиональным действиям сержанта Каймакова, российские военные смогли перейти в контрнаступление и уничтожить врага.

Старший лейтенант Абду-Уали Жусупов, командуя танковой ротой, остановил наступление националистов. Обнаружив хорошо вооружённую группу радикалов, рота вступила в бой с превосходящими силами противника, которая выстроила эшелонированную оборону. В результате националисты были окружены и потеряли 12 танков. В ходе боя лейтенант Жусупов лично уничтожил два вражеских танка и до 15 боевиков.

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