Минобороны показало боевое применение Су-34 в ходе спецоперации

Боевые вылеты осуществляются при любых погодных условиях

Кадры, предоставленные Министерством обороны России. К отправке на боевое задание готовятся пилоты истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщает "ТВ Центр".

На аэродроме самолёты заправляют, проверяют работу всех систем. Затем снаряжают боеприпасами, к истребителям подвозят управляемые высокоточные ракеты ХА-29 класса "воздух-поверхность". Они предназначены для уничтожения опорных пунктов и укреплённых целей противника.

Снаряды устанавливают под крыло, и Су-34 поднимается в небо. Боевые вылеты осуществляются в светлое и тёмное время суток, при любых погодных условиях. В этот раз лётчикам пришлось работать в плотных облаках. И после выполнения всех поставленных задач экипажи возвращаются на аэродром.

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