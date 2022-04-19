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Село в Белгородской области обстреляли со стороны Украины

08:17
  • вторник
  • 19 апреля 2022

Есть пострадавшие

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле территории со стороны Украины. На этот раз целью стало село Головчино. По данным Гладкова, есть пострадавшие.

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"Есть пострадавший, это местная жительница. Ей сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал губернатор в Telegram-канале. В селе, расположенном в Грайворонском районе, недалеко от границы с Украиной, идет подомовой обход. По словам Гладкова, есть разрушения.

23 марта в двух приграничных селах Белгородской области - Журавлевке и Нехотеевке, был введен режим ЧС. В результате обстрела со стороны Украины три человека получили ранения, были повреждены более 20 домов и машин. Журавлевку обстреляли и 24 марта. А 14 апреля в результате обстрела в селе были повреждены более 40 домов и школа, один человек ранен.

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