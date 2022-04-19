Село в Белгородской области обстреляли со стороны Украины

Есть пострадавшие

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле территории со стороны Украины. На этот раз целью стало село Головчино. По данным Гладкова, есть пострадавшие.

"Есть пострадавший, это местная жительница. Ей сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал губернатор в Telegram-канале. В селе, расположенном в Грайворонском районе, недалеко от границы с Украиной, идет подомовой обход. По словам Гладкова, есть разрушения.

23 марта в двух приграничных селах Белгородской области - Журавлевке и Нехотеевке, был введен режим ЧС. В результате обстрела со стороны Украины три человека получили ранения, были повреждены более 20 домов и машин. Журавлевку обстреляли и 24 марта. А 14 апреля в результате обстрела в селе были повреждены более 40 домов и школа, один человек ранен.

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